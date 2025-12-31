Artvin'de çığ meydana geldi: 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde saat 11.00 sıralarında çığ meydana geldi.

Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Özel İdare ekipleri bölgeye ulaşmak için yol açma çalışmasını sürdürüyor.