Artvin'de çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı
Kaynak: AA
Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 1 ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akdamla köyünde İskender Tohumcu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında evden çıkarken el ve ayaklarında hafif yanıklar oluşan İskender (52) ve eşi Birsen Tohumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, köy sakinlerince kurtarıldı.