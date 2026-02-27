Artvin'de feci kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı
Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki E.A.A. ve K.S. olay yerinde hayatını kaybetti.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.