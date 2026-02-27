Giriş / Abone Ol
Artvin'de feci kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı

Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 27.02.2026 15:28
  • Giriş: 27.02.2026 15:28
  • Güncelleme: 27.02.2026 15:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Otomobildeki E.A.A. ve K.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

