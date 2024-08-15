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Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 09:41
  • Giriş: 15.08.2024 09:41
  • Güncelleme: 15.08.2024 09:42
Kaynak: AA
Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Artvin'de 7 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Şavşat ilçesinin Kocabey köyü yaylasından Ö.Y'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli D.H. (23) ve Y.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, hayvanları da sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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