Artvin'de heyelan: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde 16 Mart'ta heyelan meydana gelen alanda, yeni bir heyelan daha yaşandı.

İlk heyelanda kısmen hasar gören ev, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı. Heyelan dolayısıyla 2 ev ağır hasar alarak kullanılmayacak duruma geldi, bir sera yıkıldı ve tarım arazileri de zarar gördü.

AFAD ve Artvin Belediyesi ekipleri alanda incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, heyelandan etkilenen geçmiş olsun dileklerini iletti.

"RİSKLİ ALANLARA YAKLAŞILMAMALI"

İş makineleriyle çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem, riskli alanlara yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ise pazar günü yaşanan heyelandan sonra aynı bölgedeki ikinci heyelanın, afetin boyutunu iki katına çıkardığını söyledi.

Yavuz Özdermir'e ait ev ve müştemilatının yıkıldığını bildiren Durmuş, "600 metrelik alana 1 metre kalınlığında balçık yığıldı. 2 ev ağır zarar gördü, ağaçlar yıkıldı. Belediye başkanımızla birlikte buradaydık. Şimdilik tehlike geçmiş görünüyor, tedbir için iş makinesi bekletiyoruz" dedi.

Durmuş , balçık ve heyelan nedeniyle mahalle içi yolların ulaşıma kapandığı bölgede, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.