Artvin'de heyelan: Apart otelin istinat duvarı çöktü

Artvin'de meydana gelen heyelanda bir apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 kişi yaralandı. Duvarın çökmesi ile 2 blok ve 4 oda zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde saat 09.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu bir apart otelin istinat duvarı çöktü.

Fotoğraf: DHA

Heyelanı fark edip odasından ayrılan 1 kişi ayağından hafif yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİ ERGÜN: EKİPLERİMİZ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Artvin Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ergün, "Otelimiz, 2 katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir apart otel. Duvarın çökmesi sonucu 2 blok ve 4 oda zarar gördü. 1 vatandaşımız ayağından hafif yaralandı. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.