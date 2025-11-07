Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 14:26
  • Giriş: 07.11.2025 14:26
  • Güncelleme: 07.11.2025 14:26
Kaynak: AA
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ulaşıma açıldı.

Sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki karayolunun Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin tünel girişinde yaptığı çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

BirGün'e Abone Ol