Artvin'de heyelan ve taşkın: 32 köy yolu ulaşıma kapandı, bir öğrenci yurdu tahliye edildi

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf: AA

İŞ YERLERİ İLE BİR ÖĞRENCİ YURDU TAHLİYE EDİLDİ

Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski oluşturan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan, Hopa ilçesinin Sundura mahallesinde derenin yükselmesi sonucu, çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

VALİ ÜNSAL: CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Öte yandan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka'da yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

Vali Ünsal, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Arhavi ve Hopa kaymakamlıklarında "Kriz Masası Durum Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Ünsal, öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanlar ve taşkınlar meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak meydana gelen heyelanlar neticesinde Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimize bağlı toplam 32 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Belediye ekipleri tarafından, kapanan köy yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz genelinde ve özellikle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz."

Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yağışlar nedeniyle etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.