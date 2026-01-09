Artvin'de iş cinayeti: TOKİ şantiyesinde 6. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Artvin’in Seyitler bölgesinde yapımı süren TOKİ inşaatında 6. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, 6’ncı kattan zemine düştü. Ağır yaralanan işçiye şantiyeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı işçi, daha sonra Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan işçi kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki Y.D. olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.