Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 673 bin 766 lira ceza uygulandı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Murgul ilçesinde koruma altındaki yaban keçisinin yasa dışı avlandığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Jandarma ekiplerince yürütülen takip sonucunda durdurulan 53 ABK 375 plakalı araçta yapılan aramada, zanlıların avladıkları hayvana ait 50 kilogram et ele geçirildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen etlerin laboratuvarda yapılan DNA analizlerinde, yaban keçisine ait olduğu belirlendi.

Araçta bulunan T.Ç ve O.Ç'ye toplam 673 bin 766 lira para cezası uygulandı.