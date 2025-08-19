Artvin'de kamyonet şarampole devrildi: Yaşlı çift yaralandı
Artvin'de kamyonetin şarampole devrildiği kazada yaşlı çift yaralandı. Çift, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada yaralanan çift tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Bakırtepe köyünde Mürsel Karataş'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mürsel ve eşi 77 yaşındaki Saniye Karataş, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.