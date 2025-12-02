Artvin'de kamyonetin alt yola devrildiği kazada 3 kişi öldü
Kaynak: AA
ARTVİN (AA) - Artvin'de kamyonetin alt yola devrildiği kazada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde Hasan G'nin (41) kullandığı 41 AEB 110 plakalı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.