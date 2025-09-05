Giriş / Abone Ol
  • 05.09.2025 14:31
  • Giriş: 05.09.2025 14:31
  • Güncelleme: 05.09.2025 14:32
Kaynak: AA
Artvin'de kamyonun uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ş.K. idaresindeki 08 DF 415 plakalı kamyon, Yavuzköy Yaylası güzergahında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ile kamyonda bulunan N.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulundukları yerden çıkarılan cenazeler, Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

