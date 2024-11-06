Artvin'de kar yağışı: 38 köye ulaşım sağlanamıyor
Artvin'de kar yağışı hayatı felç etti. 38 köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin yolların açılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dünden itibaren aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle merkezde 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 31 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığı önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 10, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.