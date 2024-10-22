Artvin'de kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Borçka'da UNESCO'nun koruması altında olan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip olan bin 960 rakımlı Camili (Macahel) bölgesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağış sonrasında sonrasında bazı yollar ulaşıma kapandı.

Bölgede bulunan Nasır Önder, şunları söyledi:

"Şu an Macahel yolundayız zirveye yaklaşık olarak 8 kilometre var ve burada kar kalınlığı 50 santimetre. İş makinası yolu açmaya geldi ama iş makinası da yürümüyor, dozerler yürümüyor. Yol kapandı diğer tarafta mahsur kalanlar var bu tarafta makinalar gidemiyor. Elektrik direklerinde teller kopmuş vaziyette ve şu an Macahel mağduriyetini yaşamaya başlamış durumda."