Artvin'de kara saplanan otobüs Karayolları ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde kara saplanan yolcu otobüsü, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi mevkisinde kayarak yoldan çıktı.
Ön kısmı yol kenarındaki kara saplanan otobüsün bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan otobüs, seferine devam etti.
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