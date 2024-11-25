Artvin'de karda mahsur kalan tur otobüsünün yolcuları kurtarıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otobüsün yolcuları kurtarıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinden Kars'a giden bir firmaya ait tur otobüsü, dün gece Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle kara saplandı.

Aracın karda mahsur kalması üzerine bölgeye jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan ve çoğunluğu üniversite öğrencisi 48 kişi tahliye edilerek, geçici süreliğine bölgedeki misafirhanelere yerleştirildi.

Otobüsün hafta sonu tatili için Kars'tan Batum'a giden özel bir tur firmasına ait olduğu ve dönüş yolunda mahsur kaldığı öğrenildi.