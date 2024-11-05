Artvin'de kayıp işçiden 11 gündür haber alınamıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde 11 gün önce kaybolan inşaat işçisini arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Artvin Şavşat Karaağaç köyüne geldi.

Birlikte çalıştığı işçiler 26 Ekim'de jandarmaya Gezer'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

80 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMLARI SÜRÜYOR

İz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 80 personelle sürdüğü bildirildi.

Öte yandan bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.