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Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 15:04
  • Giriş: 03.11.2024 15:04
  • Güncelleme: 03.11.2024 15:04
Kaynak: AA
Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydın'ın (49), Köprüce köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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