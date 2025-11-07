Artvin'de madene karşı tepki büyüyor: Bu doğa yok olursa tarihimiz de yok olur

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret Köyü’nde, Lidya ve Erkan Madencilik şirketlerinin yürütmeyi planladığı maden projesine karşı köylülerin tepkisi giderek artıyor. Bazgiretli müzisyen Ozan Emre Torun, doğanın yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurgulayarak, "Eğer bu doğa yok olursa, sadece toprak değil; tarihimiz ve kimliğimiz de yok olur. Biz bu topraklardan beslendik, şimdi onları korumak için mücadele edeceğiz" dedi.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret Köyü’nde, Lidya ve Erkan Madencilik şirketlerinin bölgede yürütmeyi planladığı madencilik faaliyetlerine köylüler tepki gösterdi. Bazgiretliler, maden çalışmalarının hem doğal yaşamı hem de köyün kültürel dokusunu tehdit ettiğini belirterek projeye karşı çıkıyor. Köylüler, “Toprağımızı, suyumuzu ve geleceğimizi korumakta kararlıyız” diyerek doğalarına sahip çıkacaklarını vurguladı.

"TOPRAĞIMIZI, SUYUMUZU VE GELECEĞİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Bazgiretli müzisyen Ozan Emre Torun, doğayla olan bağlarının önemine dikkat çekerek, “Bazgiretliyim ve müzisyenim. Şu an hayatımı müzikle idame ettiriyorum ve kazandığım değerleri bu topraklara, bu doğaya borçluyum. Evet, köklerimizi buradan alıyoruz; müzik de köklerini buradan alıyor. Biz bundan beslenerek kendimizi yetiştirdik, geliştirdik. Eğer bu doğa yok olursa, aslında sadece doğanın yok olması değil; bir tarihin, bir kültürün tamamen yok olması demek, vatansızlaşmak demektir. O yüzden kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"BU KÖYÜN ALTI OYNAMIŞTIR BURADA MADEN ÇIKMAZ"

Bazgiretli bir yurttaş maden çalışmalarına karşı çıkarken, “Burada neden maden yapılsın? Buradaki ormanlar çığ gelmesini önlüyor. Yani ormanlar olmazsa bizi çığ götürür. Madene hayır, biz maden istemiyoruz. 85 yaşındayım, burada yaşıyorum; fasulye yapıyorum, bağ bahçe işleriyle uğraşıyorum. Burada maden olursa torunlarım nereye gidecek" diye sordu.

Bazgiretli Gülfinaz Çiğdem ise, hayvancılık faaliyetlerinin madenle tehdit altında olduğunu belirterek, "Bazgiretliyim, bu köyde yaşıyorum ve hayvancılık yapıyoruz. Evet, maden çıkaracaklarmış ama biz izin vermeyeceğiz. Yoksa hayvanlarımızı nerede otlatacağız? Suyumuz kesilir, biz ne içeriz" diye tepki gösterdi.

Bazgiretli 100 yaşındaki Fadime Çimen ise köyün altyapısının maden için uygun olmadığına dikkat çekerek, "Burada maden işletilmez çünkü bu köyün altı oynamıştır, çıkmaz burada maden. Burası güzel bir köydür ve maden çıkarılmasını istemiyoruz" dedi.

Bazgiretli Sait Seçkin de madenin köydeki yaşamı bitireceğini belirterek, "78 yaşındayım. Bu köyün en eski ismi Bazgiret’tir ve köyün adı sonradan Maden Köyü oldu. Maden çıkaracaklar mı bilmiyorum ama biz madenin çıkarılmasını istemiyoruz. Maden çıkarsa hayvancılık, sebzecilik yapılamaz burada" dedi.