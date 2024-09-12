Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.G'nin (51) Fındıklı köyündeki ikametinde arama yaptı.
Aramada, silah atölyesi ile 2 tabanca markalama etiketi, 2 tabanca mermisi, 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası, silah yapımında kullanılan 238 teçhizat ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.