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Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 17:17
  • Giriş: 12.09.2024 17:17
  • Güncelleme: 12.09.2024 17:17
Kaynak: AA
Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.G'nin (51) Fındıklı köyündeki ikametinde arama yaptı.

Aramada, silah atölyesi ile 2 tabanca markalama etiketi, 2 tabanca mermisi, 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası, silah yapımında kullanılan 238 teçhizat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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