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Artvin'de "Narkoçelik-36" operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 16:01
  • Giriş: 29.08.2024 16:01
  • Güncelleme: 29.08.2024 16:02
Kaynak: AA
Artvin'de "Narkoçelik-36" operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 502 kilogram esrar ele geçirilen "Narkoçelik-36" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çevreli köyünde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.K. (54) ve Ö.F.K'nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğul oldukları öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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