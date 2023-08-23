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Artvin'de otomobilin nehre düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.08.2023 23:22
  • Giriş: 23.08.2023 23:22
  • Güncelleme: 23.08.2023 23:22
Kaynak: AA
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Artvin'de otomobilin nehre düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim G'nin kullandığı 08 AAS 452 plakalı otomobil, merkeze bağlı Aşağı Şehitlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştü.

Kazada sürücü ve sürücünün eşi Fatma G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vererek yardıma koştu.

Polis ekipleri ve vatandaşlar, halat yardımıyla nehre inerek kendi imkanlarıyla otomobilin üzerine çıkıp yardım bekleyen çifti nehirden çıkardı.

Yaralı çift, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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