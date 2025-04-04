Artvin'de rant uğruna katledilmişti: Reşit Kibar davasına çağrı

Haber Merkezi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde "mesire alanı" adı altında yapılmak istenen ağaç katliamına karşı nöbet tutan köylülerden Reşit Kibar'ın öldürmesine ilişkin dava süreci aradan geçen yedi ay sonra başlıyor.

3 Eylül 2024 tarihinde Kibar'ın katledilmesinin üzerinden yedi ay geçtikten sonra sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kibar'ı katleden tutuklu sanık Muhammet Ustabaş hakkında yürütülen soruşturmada "Kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 18 Nisan’da görülecek.

Cankurtaran Yaşam Savunması’ndan yapılan çağrıda “Eşitlik, özgürlük, doğa ve yaşam mücadelesine sahip çıkan tüm kamuoyunu adalet arayışımızı sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi.