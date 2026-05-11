Artvin'de rant uğruna katledilmişti: Reşit Kibar davasına çağrı

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde doğasını ve yaşam alanlarını savunurken yaşamını yitiren Reşit Kibar’ın davası, 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmaların her iki gün de saat 09.00’da Artvin Adliyesi’nde başlayacağı bildirildi.

Dava öncesinde yaşam savunucuları, ekoloji örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar tarafından kamuoyuna çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda, “Reşit için adalet, herkes için adalet” vurgusu öne çıkarken, doğa mücadelesinin yalnız bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Reşit Kibar’ın yalnızca kendi yaşam alanını değil, bölgenin doğasını ve geleceğini savunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"3 Eylül 2024 günü Cankurtaran’da doğasını ve yaşam alanlarını savunurken aramızdan alınan Reşit Kibar’ın davası; 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecektir. Eşitlik, özgürlük, doğa ve yaşam mücadelesine sahip çıkan tüm kamuoyunu adalet arayışımızı sahiplenmeye çağırıyoruz."