Artvin'de rant uğruna katledilmişti: Reşit Kibar soruşturmasına gizlilik kararı getirildi

Artvin'in Borçka Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen turizm tesisi için ağaç kesilmesine karşı çıkan Reşit Kibar'ın öldürülmesine, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu'nın yaralanmasıyla ilgili soruşturmada Borçka Savcılığı gizlilik kararı aldı.

HALKEVLERİNDE AKP'Lİ ÇELİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Artı Gerçek'ten Atakan Asılbay'ın haberine göre, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Halkevleri Genel Sekreteri Özgür Ersoy, Halkevleri Hukuk sekreteri avukat Haktan Özkan, Borçka Halkevi Şube Başkanı Temel Kılıç ile birlikte Borçka Adliyesi'ne giderek AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP'Lİ ÇELİK, İHALEYİ KAZANANLARLA AYNI MASADA

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 29 Eylül 2023'te Borçka'daki bir restoranda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yap- işlet-devret modeliyle planladığı Cankurtaran Mesire Alanı projesinin ihalesini kazanan Yunus Merttürk, Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ve Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ile yemekte bir araya gelmişti.