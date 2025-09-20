Artvin'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu: Yollar ulaşıma kapandı

Artvin'de meydana gelen sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Borçka'da Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

Fotoğraf: AA