Artvin'de Şap alarmı: "Köyde sağlam hayvan kalmadı, yetkililer sessiz"

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde şap hastalığı büyükbaş hayvanların neredeyse tamamını etkiledi.

Köy Muhtarı Utku Aksakal, “450-500 civarında büyükbaş hayvanımız var, tamamı hastalığa yakalandı. Kendi imkânlarımızla mücadele ediyoruz, ancak ne gelen var ne de destek veren. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden kimse gelmedi” diye konuştu.

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Ardanuç'un Ardahan sınırında bulunan Geçitli köyü yaylasında baş gösteren hastalık nedeniyle hayvanların çoğunda ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar oluştu.

''YETKİLİ YOK, ÇÖZÜM YOK, VATANDAŞ YALNIZ''

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Çelik bu süreçte kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki hayvanların hemen hepsi şap hastalığına yakalandı. Kimileri hastalığı atlattı, kimilerinin ise tedavisi hâlâ devam ediyor. Tamamen kendi imkânlarımızla mücadele ediyoruz. Ot getiriyoruz, yem veriyoruz. Ne yazık ki gelen bir yetkili yok. Sadece hayvan ölürse, makine gelip gömüyor. Ölen hayvanlarımız oldu, sayısı da az değil. Yaptırdığımız TARSİM sigortası da bu hastalığı kapsamıyor. İnsanların kredi borçları var, ödeyemiyorlar. Ziraat odaları ilgilenmiyor, Tarım Kredi Kooperatifi yardımcı olamıyor."

''ÜÇ İNEĞİM VARDI, BİRİ KALDI O DA HASTA''

Üretici Gülten Güllü ise 3 ineğinden bir tanen kaldığını, onun da hasta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evet, bir hayvanım öldü. Şap hastalığı nedeniyle, biri de baharda patlayarak can verdi. Eşimle ikimiz yaşıyoruz, başka kimsemiz yok. Üç ineğim vardı, ikisi öldü. Elimde kalan hasta ineğe de bu otu götürüyorum. Bizi arayıp soran hiç kimse olmadı. İlçeye de bildirdik ama bir faydasını görmedik. Bilmiyorum, sonumuz ne olacak. İneğin fiyatı 150-200 bin lira arasında. Yetkililere seslensek de bir şey değişmiyor. Derdim çok ama dermanım yok. Anlayan anlar. Yardım istiyoruz, ama verecek olan yok."

Üretici Fevziye Can ise çok sıkıntı çektiklerini belirterek, "Hayvanlarımızın memeleri, ağızları, ayakları yara içinde. Çok sıkıntıdayız. Henüz ölen hayvanım olmadı ama şap hastalığı köydeki tüm hayvanlarda var. İlaç almadık, sadece elma sirkesi kullanıyoruz. Onu hayvanlara sıkıyoruz. Bize gelip de hâlimizi soran olmadı" dedi.

“DEVLETTEN İLAÇ VE KREDİ DESTEĞİ BEKLİYORUZ”

Üretici Önder Altunkaya devletten ilaç yardımı ve kredi ödemelerinde destek olmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Geçitli’de durum çok kötü. Hayvanlarımız 15 gündür hasta. Kışın nasıl ot yediriyorsak, şimdi de aynı şekilde otla besliyoruz. Şap hastalığı hem ağız hem ayaklara vuruyor. Mücadele ediyoruz, ama devletimizden bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kredilerimiz var, yapılandırma yapılmalı. Gerekirse faizler silinsin. Şu an biçtiğimiz otu hayvanlara yediriyoruz. Kışlık otu da şimdiden veriyoruz. Kışın parayla alıp tekrar yedirmemiz gerekecek; tabi para varsa… Ne yapalım, nasıl edelim diye düşünüyoruz. Belki devlet yardım eder.

Şu ana kadar ilaçlara 6-7 bin lira harcadık. Sirke masrafı da ayrı. 20-25 hayvanım var. Nisan ayında bir aşı yapıldı. Devletimizden ilaç ve yem desteği bekliyoruz. Kışlık hazırlık için kredi çektik, hayvan aldık. Ödemeler geldi çattı ama hayvanlar hasta. Ne zaman iyileşecekler, ne zaman satacağız da borç ödeyeceğiz belli değil."

''SÜT SATAMIYORUZ, SAĞIM BİLE YAPAMIYORUZ''

Üretici Neşe Öztürk ise "Hayvanlarımız perişan durumda. Ağız yaralarını atlattılar ama ayaklar hâlâ kötü. Yürümekte zorlanıyorlar, sağım yapamıyoruz. Yeni yeni ot yediriyoruz. Süt satışı da yapamıyoruz. Gelen özel veterinerler var ama ilaçlara dünya kadar para alıyorlar. Hastalık devam ediyor. Ama gelip hâlimizi soran yok, bakan yok" diye konuştu.

Başka bir üretici ise "Hiçbir şey yapamıyoruz. Suyla yıkıyoruz sadece. Sağ olsun muhtar dışında kimse ilgilenmiyor. Evet, özel veterinerler geliyor ama ölen ölür, kalan kalır mantığıyla hareket ediyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

''DEVLETİN SESİ YOK, VATANDAŞ ORTADA KALDI''

Üretici Sinan Aksakal ise "devletten yardım istiyoruz ama devletin sesi çıkmıyor" diyerek şunları ifade etti:

"Bakın, görüyorsunuz. Durum çok kötü. Hayvanlarımız şap hastalığına yakalandı. Ne devletten yardım geliyor, ne de bir destek var. Gelen veterinerlere en az 5 bin lira ilaç parası veriyoruz. Devletin veterinerleri nerede? Gelen kimse yok. Buradan ne kuş uçuyor ne de kervan geçiyor. Soran eden yok. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz, neyiz biz? Kredi borçlarımız var. Hayvanlarımız ölüyor. Kışın yedirdiğimiz otu şimdiden hayvanlara veriyoruz. Kışın ne yapacağız? Eğer devlet destek verirse, krediler ertelensin. Vatandaş hayvanını satamıyor ki borcunu ödesin. Hayvan pazarları kapandı. Her şey kötüye gidiyor. Devletten yardım bekliyoruz ama henüz bir ses yok."

Üretici Havva Acar, "Evet, şap hastalığı çok ağır geçiyor. Özellikle ayakları etkiliyor. Hayvanlar yürümekte zorlanıyor. Sütleri de iltihaplı hâle geldi" diye konuştu.

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Çelik de vatandaşın zor durumda olduğunu belirtti ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yaptı:

"Hayvanlarımız yaklaşık 10 gün önce şap hastalığına yakalandı. Köyümüzde 450-500 civarında büyükbaş hayvan var. Şu ana kadar hastalığa yakalanmayan hayvan kalmadı. Kendi imkânlarımızla tedavi etmeye çalışıyoruz. Özel veterinerlerle ve bitkisel çözümlerle çare arıyoruz. Kışın yedireceğimiz otları erkenden getirip hayvanlara yediriyoruz ki dirençleri düşmesin. Ne yazık ki Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelip yardımcı olan kimse olmadı. Herhangi bir tedavi önerisi de sunulmadı.

Vatandaşlarımızın kredi borçları var. Kış için ayırdıkları yem ve otları şimdi kullanıyorlar. Kredilerin ödemeleri geldi. Pazarlarda satış yok, zaten hasta hayvan satılmıyor. İyileşmeleri için zaman gerek, satacak müşteri de yok. Tarım Bakanlığı’ndan ricamız, bu duruma el atmalarıdır. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. Borçlu olanlar var, çocuğunu okula gönderen var, ev geçindiren var. Ödenemeyen ilaç paraları var. Her anlamda mağduriyet yaşıyoruz."