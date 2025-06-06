Artvin'de satın aldığı kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde Serkan Uzun, kamyonet bulamayınca kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı.

Yusufeli ilçesinde Kurban Bayramı için vatandaşlar, bütçelerine göre küçük ve büyükbaş hayvanlar aldı. Küçükbaşlarda 12 bin liradan 30 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan kurbanlıklar, titizlikle seçildi. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların taşınma süreci ise ilginç görüntülere sahne oldu. İlçede yaşayan Serkan Uzun kamyonet bulamayınca satın adlığı küçükbaşı otomobilin bagajına koyarak taşıdı. (DHA)

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