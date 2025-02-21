Artvin'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halinde alev alan kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şavşat ilçesin Elmalı köyünde karla kaplı yolda seyreden Çağlar Yıldırım yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümden alev aldı.

Kamyonetinden duman yükseldiği gören sürücü, araçtan çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, alev topuna dönen kamyoneti söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.