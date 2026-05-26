Artvin'de taşkın ve heyelan: Yollar kapandı, araziler zarar gördü

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve çeşitli noktalarda heyelanlara neden oldu. Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinde ulaşım yolları kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • 26.05.2026 14:18
  • Giriş: 26.05.2026 14:18
  • Güncelleme: 26.05.2026 14:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda taşkın ve heyelan meydana geldi.

İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı dereler taştı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI, TARIM ARAZİLERİ, ZARAR GÖRDÜ

Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda oluşan heyelanlar nedeniyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

İl Özel İdaresi Borçka Şantiye Şefliği ekipleri, iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

