Artvin'de tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

Güncel 06.06.2024 10:06 Giriş: 06.06.2024 10:06

Güncelleme: 06.06.2024 10:10 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: İHA