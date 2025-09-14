Artvin'de tırın hatalı sollaması araç kamerasınca kaydedildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de seyir halindeki otomobilin karşı yönden hatalı sollama yaparak üzerine gelen tırı fark ederek durması araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hopa'dan Borçka'ya seyreden Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aşkın Göktürk, karşı yönden hatalı sollama yaparak gelen tırı fark etti.

Aracını yolun sağına manevra yaparak durduran Göktürk, tırın da durmasıyla birlikte olası bir kazayı atlattı.

Göktürk, AA muhabirine, yaşadığı anın korkusunun halen devam ettiğini belirterek, "Büyük bir kazadan son anda kurtuldum. O anı hatırladıkça ürperiyorum. Daha önce de benzer durumlarla karşılaştım. Buradan tüm sürücülere özellikle ağır vasıta kullanan sürücülere seslenmek istiyorum. Kurallara uyalım. Hız limitlerini aşmayalım, hatalı sollama yapmayalım." diye konuştu.

Öte yandan yaşananlar Göktürk'ün araç kamerasınca görüntülendi.