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Artvin'de tünel içinde tır yandı: 5 yaralı

Arhavi'deki Kıyıcık Tüneli içerisinde seyreden bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırda bulunan 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.03.2025 10:45
  • Giriş: 01.03.2025 10:45
  • Güncelleme: 01.03.2025 10:51
Kaynak: İHA
Artvin'de tünel içinde tır yandı: 5 yaralı
Fotoğraf: İHA

Artvin’in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde tünel içerisinde Gürcistan plakalı bir tır bilinmeyen bir nedenle yandı. Tırda bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi ilçesi Kıyıcık Tüneli içinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Gürcistan plakalı bir tırda yangın çıktı. Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tırı tamamen sardı. Olay yerine itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fotoğraf: İHA

Yangın nedeniyle tırda bulunan 5 Gürcistan vatandaşı dumandan etkilendi. Yaralılar kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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