Artvin'de tünelde meydana gelen tır yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde tünelde meydana gelen tır yangınında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi ilçe girişindeki Kıyıcık Tüneli'nde plakası öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu Giorgi D'nin kullandığı tır, seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark ederek tırı durduran sürücü, araçtan uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tekstil ürünleri yüklü tırı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Duman dolayısıyla, yanan tırın sürücüsünün yanı sıra tüneldeki üç tırda bulunan yabancı uyruklu 4 kişi daha dumandan etkilendi.

Bu kişiler, olay yerindeki müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan tünel, tırın çekilmesi ve temizlik çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

Olay yerine gelerek durum hakkında bilgi alan Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, dumandan etkilenen kişileri hastanede ziyaret etti.