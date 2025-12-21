Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla envanter çalışması yapıldı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dron, dürbün ve kamera gibi farklı yöntemlerle gözlem yapıldı.

Söz konusu çalışmayla, yaban hayvanlarının popülasyon durumu ve yaşam alanlarıyla ilgili veriler kayıt altına alındı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da envanter çalışmalarına yönelik görüntüler paylaşıldı.