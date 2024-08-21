Artvin'de yangın: 3 ev kullanılmaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.