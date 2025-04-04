Artvin'de yangın: 4 ev ile cami ve lojmanı yandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dutlu köyünde Mehmet Özcan'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki evlere ve camiye sıçradı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 4 ev ile Dutlu Camisi ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.