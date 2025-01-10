Artvin'deki tarihi Ciha Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Ciha Kalesi ve çevresindeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim beraberinde Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Artvin Müze Müdürlüğü Başkanlığınca Eylül 2024'te tarihi Ciha Kalesi ve çevresinde başlatılan çalışmaları inceledi.

Ataselim, kazılar sırasında yeni yapıların ortaya çıkarıldığını söyledi.