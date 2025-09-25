Artvin'deki tarihi taş köprü selde yıkıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel afetinde yıkıldığı ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, Artvin’de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Afet nedeniyle yollar kapanınca bulundukları yerlerde mahsur kalanlar, helikopterle güvenli alanlara tahliye edildi.

Selin etkilediği Borçka ilçesinde temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürerken, Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel sularından dolayı yıkıldığı ortaya çıktı.

İlçe merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde fotoğraf çekimi için doğal stüdyo olarak rağbet gören köprünün yıkılması, yöre halkını da üzdü.

Selde Borçka ilçe merkezindeki tarihi 3 gözlü kesme taş köprüsü de yıkılmıştı.