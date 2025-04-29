Artvin Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs çağrısı: Kol kola, omuz omuza alanlardayız

Artvin Demokrasi Platformu çatısı altında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, Tüm-Bel-Sen, 78’liler Derneği, SOL Parti, CHP, Halkevleri ve TKP temsilcilerinden oluşan komite, Artvin sokaklarında 1 Mayıs çalışması yaparak, 1 Mayıs'ta Atapark’ta saat 12.00’de başlayacak kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

"1 Mayıs 2025’e az bir zaman kala, ne yazık ki zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu günü bayram havasında kutlayamıyoruz," diyerek seslenen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli dostlar, 1 Mayıs 2025’e girmek üzereyiz. Ne yazık ki bu günü bir bayram olarak kutlayamıyoruz. Bildiğiniz gibi, çok ağır bir süreçten geçiyoruz. Özgürlüklerin kısıtlandığı, talanın ve yalanın zirve yaptığı, ücretlerin buharlaşıp uçtuğu, emeklinin ve çalışanın hakkını alamadığı bir düzene son vermek için; isteklerimizi sokaklarda haykırmak üzere alanlarda olacağız. Tüm emek dostlarını, geçim derdiyle boğuşan yurttaşlarımızı, barınma ve geçinme sorunu yaşayan gençlerimizi, haksız yere hapse atılan aydınlarımızı ve gençlerimizi unutmadık. Alanlardan yüksek sesle haykıracağız. Sizlerden isteğimiz; alanlarda kol kola, omuz omuza bizimle birlikte olmanızdır. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs!"