Artvin'den 67 ülkeye Türk somonu ihraç edildi

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki baraj gölleri ve Karadeniz açıklarında kurulan kafeslerde yetiştirilen Türk somonu, 67 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'de yıllık 8 bin 300 ton kapasiteli 24, Borçka Barajı'nda 5 bin 600 ton kapasiteli 11, Arhavi ve Hopa açıklarında ise 25 bin ton kapasiteli 9 işletmeye ait 44 kafeste üretilen Türk somonu yurt içine ve yurt dışına satılıyor.

Kafeslerdeki Türk somonu yetiştiriciliği sayesinde hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

- Artvin kafes balıkçılığı yetiştiriciliğinde üçüncü sırada

​​​​​​​Artvin Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Önder Alkan, AA muhabirine, kentte 2009'da Borçka Baraj Gölü'nde 300 tonla başlayan Türk somonu üretiminin il genelinde 20 bin tonu aştığını söyledi.

Deriner ve Borçka baraj gölleri ile denizdeki işletmelerde üretimin hızla devam ettiğini belirten Alkan, "2024'te gerçekleştirdiğimiz 19 bin ton üretimi, 2025'te 30-35 bin ton bandına çıkarmayı, ekonomik olarak da 4-4,5 milyar lira civarında üretim değerine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

​​​​​​​Türk somonunun Artvin'in en önemli ihracat ürünlerinden olduğunun altını çizen Alkan, kafeslerde yetiştirilen balıkların 67 ülkeye gönderildiğini vurguladı.

Alkan, Türk somonunun siparişe göre, işlenmiş ya da bütün halde ihraç edildiğini anlattı.

Su ürünleri sektörünün Artvin'de çok daha iyi bir noktaya ulaşacağına işaret eden Alkan, bu doğrultuda çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Alkan, Artvin'in kafes balıkçılığı yetiştiriciliğinde Samsun ve Elazığ'dan sonra Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Nüfus yoğunluğunun az olması, kimyasal birikimin olmaması ve su kaynaklarının temizliği sayesinde yakın zamanda birinciliği elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

- "Üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Deriner Barajı'nda Türk somonu yetiştiren Hasan Kökli de geçen yıl kurdukları kafeslerde ilk somon hasadını yaptıklarını söyledi.

Kökli, bu yıl yaklaşık 30 ton hasat beklediğini ve ürünlerini Rusya pazarına satacağını ifade ederek, yıllık 500 ton kapasiteye sahip işletmenin tam kapasite üretime geçmesiyle 4 olan personel sayısını 20'ye çıkartacaklarını kaydetti.