Artvin HES’ler ile işgal edilemez

Artvin’de halk ve yaşam savunucuları, Çamlıca HES projesini ve 10 köyün maden arama sahası ilan edilmesini protesto etti. Halk, doğa tahribatına izin vermeyeceklerini belirterek, projelere karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Artvin Arhavi’de yurttaşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce 545 maden sahası ilan edilen alan içerisinde 10 köyün de yer alması ve ilçede kurulacak HES projesine tepkili.

Çifteköprü bölgesinde toplanarak bir araya gelen bölge halkı ve yaşam savunucuları dün bir eylem yaptı. Bölge halkı ve yaşam savunucularının eylemine milletvekilleri ve belediye başkanları destek verdi. Basın açıklaması öncesi kolluk güçleri, Çifteköprü bölgesinde "Köy halkı olarak HES istemiyoruz. Bir olacağız, diri olacaz" yazılı pankartın asıldığı duvarın özel mülkiyete ait olduğu gerekçesiyle kaldırılmasının istedi. Bunun üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı. Eyleme katılanlar, Çifteköprü üzerinde horon çekerek burada açıklama yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu, ‘‘Burada 3 tane daha HES var. Üstelik bütün HES’ler yapıldığı zaman Türkiye'nin 2030’da mevcut ihtiyacı olan enerjinin sadece yüzde 3,25’ini elde edebileceğiz. O HES’lerden buna değmez. Bütün bunlar, bu yapılanlar sermayenin hizmetine vermek için yapılmamalıdır, bize hiçbir faydası yok’’ diye konuştu. Semra Bulut ise bölgede kurulacak 4. HES ile deresinin can suyunun alınacağını belirterek ‘‘Şimdi köyümüzde 3 tane HES yapıldı, bunu hiçbir şekilde kabul etmek istemiyoruz’’ değerlendirmesini yaptı. Maden mühendisi Fazlı Zoroğlu ise bölgede endemik türlerin olduğunu vurgulayarak, bu bölgenin korunması gerektiğini kaydetti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise ‘‘Bir kentin komple maden alanı olması, bir kentin derelerinin HES’lerle zapt edilmesi, bu şekilde işgal edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir’’ dedi.