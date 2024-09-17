Artvin-Hopa kara yolunda çökme
Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, kentte etkili olan şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.
Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.
Arhavi'de ise ilçeye su sağlayan kaynaklarda heyelanların yol açtığı kirlilik nedeniyle su kesintisi devam ediyor.