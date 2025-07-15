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Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Güncel
  • 15.07.2025 15:43
  • Giriş: 15.07.2025 15:43
  • Güncelleme: 15.07.2025 15:44
Kaynak: AA
Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Artvin çevrelerinde (Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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