Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne dikkat çeken atama

Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne, Mudanya İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Yunus Arslan atandı. Arslan’ın, AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in abisinin damadı olması atamaya yönelik dikkatleri artırdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 1973'te doğan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında İstanbul’da meslek hayatına başlayan Arslan, 2015'ten itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Son olarak Mudanya İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Arslan, görevden ayrılan Gürol Köroğlu’nun yerine Artvin İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi.

