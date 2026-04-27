Artvin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 28 tutuklama

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Artvin, İstanbul ve diğer iki ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri kendilerini avukat olarak tanıtıp tehdit ederek para talep ettikleri tespit edildi.

75 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği iddia edilen 2 adet taşınmaz, 5 adet araç ve 333 adet banka hesabına yargı kararıyla tedbir konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin 75 milyon lira olduğu açıklandı.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 28 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.