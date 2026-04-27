Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 28 tutuklama

Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 35 kişi yakalandı. Şüphelilerden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 27.04.2026 18:03
  • Giriş: 27.04.2026 18:03
  • Güncelleme: 27.04.2026 18:06
Kaynak: Haber Merkezi
Artvin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 28 tutuklama
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Artvin, İstanbul ve diğer iki ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri kendilerini avukat olarak tanıtıp tehdit ederek para talep ettikleri tespit edildi.

75 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği iddia edilen 2 adet taşınmaz, 5 adet araç ve 333 adet banka hesabına yargı kararıyla tedbir konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin 75 milyon lira olduğu açıklandı.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 28 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol