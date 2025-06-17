Artvin merkezli soruşturmada 3 gazeteci tutuklandı, 2 gazeteci adli kontrolle serbest

Artvin merkezli soruşturmada, İstanbul’da gözaltına alınan 5 gazeteciden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 gazeteci ise tutuklandı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Buna göre; savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan gazetecilerden Semra Pelek ve Melisa Efe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteciler Ozan Cırık, Eylem Yılmaz ve Dicle Baştürk ise tutuklandı.