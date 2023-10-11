Artvin Şavşat ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kardeş öldürüldü

Artvin’in Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada S.Y., 3 komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Artvin Şavşat ilçesi Çavdarlı Köyü'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucu 3 kardeş komşuları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. S.Y., aralarında arazi konusunda anlaşmazlık bulunan komşuları Hükmiye Çimen (67), Leyla Yazar (64) ve Turgut Demirpehlivan (59) isimli 3 kardeşle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönünce S.Y., evinden aldığı pompalı tüfekle üç kardeşe ateş açtı. Olayın duyulması sonrasında Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, saldırıya uğrayan üç kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.Y., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş tahkikat başlatıldı.