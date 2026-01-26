Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

Ajans Haberleri
  • 26.01.2026 15:15
  • Giriş: 26.01.2026 15:15
  • Güncelleme: 26.01.2026 15:15
Kaynak: DHA
Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

ARTVİN-Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 25’inci kilometresinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştüğü kara yolunu ulaşıma kapattı. Toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçalarının yola aktığını fark eden Oktay Çelik, aracını durdurdu. Diğer sürücüleri uyararak onların geçişini engelleyen Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. (DHA)

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),(DHA)

BirGün'e Abone Ol